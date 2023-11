Uno de los más grandes jugadores de fútbol de todos los tiempos sin duda que ha sido Pelé, el bien llamado y recordado bajo el nombre de O ‘Rei, fue uno de los máximos exponentes del deporte en el mundo entero.

Si bien su fama la obtuvo bajo el alero de Santos, el mítico elenco brasileño, también fue ampliamente reconocido a nivel global por sus incursiones en el mundo del cine, siendo protagonista y participe de varias cintas tras su retiro del fútbol en 1977.

De hecho, existe una pieza audiovisual que narra gran parte de su vida y como llegó a ser un elemento fundamental de la selección brasileña, campeona del mundo por primera vez en Suecia 1958, sin embargo, el debut en el séptimo arte fue en otra cinta, una en la que fue protagonista junto a un emblema de películas de acción desde la década de los 80s hasta el día de hoy, el italoamericano Sylvester Stallone.

Ambos en compañía de diversos jugadores de la época y la figura de un joven Michael Caine, quien anunció su retiro del cine hace tan solo unos días, enfrentaron el partido más duro de sus vidas ante un equipo del ejercito nazi en el marco del ocaso de la segunda guerra mundial.

El ‘Partido de la Muerte’

La cinta se llama ‘Escape a la Victoria’ y narra el legendario duelo que se disputó en la vida real entre un grupo de alemanes y presos de la guerra quienes lucharon por su libertad en el llamado ‘Partido de la Muerte’.

Si bien los hechos narrados en la película que vio la luz en 1981 son reales, hay elementos que son altamente ficcionados, ya que ninguno de los jugadores, estrellas de cine y el propio Pelé, vivió en carne propia lo detallado en la pieza audiovisual producida y dirigida por John Huston.

En la película, John Colby (Michael Caine) era un exjugador de fútbol y actual capitán de un batallón británico que acepta disputar un encuentro ante sus captores en plena segunda guerra mundial.

Así también, el soldado estadounidense Robert Hatch (Stallone) se proclamó como portero del equipo que buscaba su libertad ante un equipo de soldados nazis que necesitaban imperiosamente demostrar su dominio a costa de sus enemigos.

Por su parte, Pelé fue el mítico delantero del equipo de ucranianos y en la cinta llevó el nombre de Luis Fernández.

Otros deportistas en la película

Entre los otros jugadores que participaron en la cinta, se encuentran futbolistas como: Bobby Moore, John Wark y Russell Osman, el argentino Osvaldo Ardiles, entre otros.

En la narrativa de la cinta, los nazis quieren usar la casi inevitable derrota del equipo aliado como propaganda, mientras que los prisioneros buscaban utilizar la oportunidad para lograr el tan ansiado escape.

Una combinación de jugadores y estrellas de cine que impactó en su momento al mundo del espectáculo y que dejó cosas llamativas.

Al tener tantos deportistas de renombre, era inevitable las diferencias en lo ‘deportivo’ y así lo reconocieron algunos protagonistas tras finalizar la película.

Por un lado, el astro argentino Ardiles, detalló en su momento que Michael Caine “no podía correr veinte yardas (aprox. 18 metros), era horrible”.

Así también, Stallone reveló que vivió una situación que lo marcó para siempre y aún recuerda.

El protagonista de icónicas cintas como Rambo, Rocky, Los Indestructibles, entre otras, aseguró en una conversación con BBC en 2014 que inicialmente solo consideró incorporarse a la filmación por el nombre de Huston (director) y que consideraba que el fútbol era un “deporte para nenas”… hasta que un entrenamiento lo dejó con una costilla rota y un hombro dislocado.

En sus propias palabras, Stallone reconoció que “fue uno de los momentos más bajos de mi vida. Me dieron una buena paliza. Todavía tengo un dedo roto intentando parar un penal de Pelé”.

Posteriormente recordó la situación al sostener que “se puso un par de zapatos de la Segunda Guerra Mundial con punta de acero, y el balón era como una bala de cañón, el doble de grueso y pesado que los balones de hoy. Me decía que iba a chutar y yo pensaba ‘es fútbol, ¿cuál es el problema? Es fácil’. Vino a tirar un penal y me dijo exactamente dónde lo iba a meter, así que me quedé allí de pie, pero el balón me pasó volando antes de que pudiera moverme”.

“Lo puso literalmente justo donde había dicho. Volvió a hacerlo, y el balón se coló por detrás de la red y rompió una ventana del barracón donde estábamos filmando. Me dije: ‘¿Me tomas el pelo?’ Descubrí un nuevo tipo de respeto"”, indicó.

El partido en la cinta

Ya en lo que respecta al crucial partido mostrado en la película, todo es muy ilegal, corrupto y volcado hacia el lado Nazi, quienes con trampas, con el árbitro comprado a su favor e incluso, con un gol legítimo para los ‘capturados’ invalidado, no lograron vencer a los presos de guerra quienes comandados por Fernández (Pelé) lograron igualar la contienda.

De hecho, fueron tantas las faltas en contra del delantero que terminó disputando el encuentro con un brazo fracturado por culpa de las feroces faltas recibidas.

No obstante, esto no impidió que si personajes marcará el gol de la igualdad en el último minuto del encuentro, luego de concretar una impresionante tijera que significó el empate ante sus captores.

Si bien la victoria no fue posible y con el empate no fueron liberados, logran ser rescatados por la resistencia francesa, siendo el primer golpe para desencadenar la caída del ejército nazi y el fin de la segunda guerra mundial.

Lamentablemente, está película como se mencionó más arriba es una mera ficción, ya que lo que ocurrió ese día en la vida real fue muy diferente al resultado que se muestra en la cinta.

La verdadera historia del ‘Partido de la Muerte’

‘Escape to Victory’ está basado en un encuentro futbolístico real que fue apodado “El partido de la muerte” y que ocurrió el 9 de agosto de 1942 en Kiev, Ucrania, durante la ocupación del país por las fuerzas nazis.

El FC Start, un equipo de exjugadores del FC Dinamo, se enfrentó a un equipo alemán, bajo la advertencia de que debían perder el partido o sufrir consecuencias letales.

No haciendo caso a estas amenazas, los jugadores ucranianos vencieron al equipo alemán en dos ocasiones, por lo que muchos de los integrantes del equipo fueron arrestados y llevados a los campos de concentración, donde muchos de ellos fallecieron según la historia.

No obstante, la película protagonizada por O ‘Rei y Stallone será la encargada de no dejar olvidar la hazaña realizada por los verdaderos presos que se jugaron la vida en el ‘Partido de la muerte’.

Además, este fue el debut de una nueva etapa en la vida de Pelé, ya que tras esto comenzó a filmar diversas películas para recordarlo traes su fallecimiento el 29 de diciembre del 2022 a la edad de 82 años.

Revisa el trailer de la película ‘Escape a la Victoria’ de Pelé y Sylvester Stallone