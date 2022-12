Un futbolista sobrenatural. Incomparable. Leyenda entre leyendas. Alma y corazón en una simbiosis perfecta. Se fue Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, el rey de vida personal revuelta, con algunos claroscuros, que transformó el fútbol. El mejor embajador que tuvo Brasil. El eterno 10.

El triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) falleció este jueves a los 82 años debido a las complicaciones del cáncer que padecía. Era la última leyenda viva de este deporte visceral después del adiós de Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff y Diego Maradona. El mundo del fútbol se queda huérfano de sus mayores astros. Pelé fue el pionero de todos ellos.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022