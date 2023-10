En Europa ya surgen las primeras críticas a la organización del Mundial 2030, que se jugará finalmente en seis países y en tres continentes. Lo albergarán España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

Una decisión que terminó golpeando a Chile. La Copa del Mundo del 2030 tendrá sus duelos inaugurales en Sudamérica… aunque solo nuestro país fue excluido de los cuatro países de la región que pretendían acoger la cita planetaria.

Y tras conocerse este nuevo ‘experimento’ de la FIFA, un entrenador europeo criticó con dureza el cómo se jugará en siete años más el torneo más importante del fútbol mundial.

Marco Rose, director técnico del RB Leipzig, declaró que “lo primero que he pensado es que los jugadores van a tener que viajar mucho, ¿o los grupos se jugarán en un mismo país? Como pueden ver, me surgen muchas dudas y me ha sorprendido mucho”.

Luego, el estratega de origen alemán le dio duro a la FIFA por darle “vueltas y más vueltas de tuerca, ocurrencia especial por aquí, algo diferente por allá y acabaremos jugando en el Everest, cuando alguien haga un campo allí y quiera explotarlo”.

Y no paró allí. Rose señaló además que “siempre ha ido bien cuando un solo país ha organizado el Mundial, incluso dos. Austria y Alemania te pueden organizar bien una Eurocopa, pues las distancias son cortas”.

“Pero eso ya no importa y todavía vendrán más vueltas de tuerca. Entonces, mi primer pensamiento es que es una pena, incluso, una estupidez“, sentenció.