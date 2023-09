La octava fecha de la Liga Nacional del Fútbol de Honduras fue noticia, aunque no por una brillante jugada o una goleada histórica, sino que por la brutal patada que pegó André Orellana en la victoria 1-0 de Olimpia sobre Marathón en el clásico hondureño.

Cuando el partido encaminaba su recta final, a los 43 minutos del segundo tiempo, Orellana no sólo lesionó a uno, sino a dos jugadores de Olimpia, firmando una inédita infracción que claramente se tradujo en la roja directa.

Las víctimas de Orellana fueron Germán Mejía y Carlos Pineda, que curiosamente son sus excompañeros, ya que el autor de la infracción juega para Marathón, pero está a préstamo de Olimpia.

Si bien aún no trascendió la sanción que se le impondrá al infractor por la dura patada contra Mejía y Pineda, puertas adentro saben que se tratará de un duro castigo para el defensor de 21 años.

Esa patada no era de roja. Era de preventiva ¿El autor? André Orellana, en la derrota 0-1 de Marathon vs. Olimpia en la liga de Honduras 🇭🇳pic.twitter.com/6V6pQqdtCN — VarskySports (@VarskySports) September 18, 2023

Pese a esto, Orellana mostró su arrepentimiento por semejante entrada tras el pitazo final y salió a pedirle disculpas a sus rivales y a Pedro Troglio, entrenador de Olimpia que lo defendió tras lo sucedido.

“Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada. Ya hablé con el profe Troglio y con Mejía que es un papá para mí”, aseguró.

En esa misma línea, añadió: “Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también. Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia”.

Por último, Orellana confesó el diálogo que mantuvo con Troglio. “El profe me dijo que estuviera tranquilo, que él me aprecia y que son experiencias para mejorar”.