Una patada denominada ‘criminal’ que impacta a Europa. Eso se pudo presenciar el último fin de semana en el fútbol juvenil de Inglaterra.

El hecho ocurrió durante el enfrentamiento de Epsom & Ewell contra Wick Football Club, cuando Jaevon Dyer, de los primeros, fue víctima de una fea entrada de un rival.

Dyer arrancaba un contragolpe por una orilla con el balón en sus pies, cuando fue interceptado por un rival que literalmente ‘voló’ para pegarle con sus dos piernas.

Para la alegría y fortuna del Epsom & Ewell y sus hinchas, el golpe no dio de lleno y Jaevon no sufrió una lesión mayor. Pero el diagnóstico generalizado es uno solo: la jugada perfectamente “pudo terminar su carrera”, como destaca el portal Mundo Deportivo de España.

Vale decir, que Kinetic Foundation, escuela donde se graduó Dyer, informó para la tranquilidad de sus cercanos que “Hemos hablado con Jaevon y está bien afortunadamente”.

Consignar que Epsom & Ewell se impuso por 2-1 y logró el ascenso a la quinta categoría.

Kinetic graduate Jaevon Dyer very lucky to escape serious injury after this horrific tackle on him today playing for Epsom & Ewell 😳🫣

We’ve spoken to Jaevon and he’s ok thankfully 🙌

🎥 @EpsomEwellFC https://t.co/X8SOmTvNtb | #KineticAcademy #EEFC #NonLeague pic.twitter.com/tFC7zPu32N

— Kinetic Foundation (@Kinetic_Academy) May 6, 2023