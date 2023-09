Inter Miami de Gerardo Martino cayó ante el Atlanta United de Thiago Almada por 5-2. Los del Tata lo ganaban con un golazo de Leonardo Campana, que también marcó de penal en el segundo tiempo, pero los locales dieron vuelta el marcador gracias a Tristan Muyumba, Brooks Lennon, Georgios Giakoumakis, Tyler Wolff y un gol en contra de Kamal Miller.

En el peor momento para las Garzas, un bombazo de Dixon Arroyo reventó el travesaño del arco de Brad Guzan y la pelota le cayó a Campana, quien anotó el 1-0 para Inter Miami. Minutos después llegó la reacción de Atlanta United.

Primero, con un tanto polémico del francés Tristan Muyumba debido a que no se vio claramente si la pelota ingresó en su totalidad en el arco de Drake Callender.

Después, con una gran apilada de Xande Silva que terminó en un gol en contra del canadiense Kamal Miller. Como si eso fuera poco, a un minuto del final del primer tiempo, Brooks Lennon amplió la diferencia para el equipo de Gonzalo Pineda y marcó el tercero para su equipo.

El segundo tiempo arrancó con polémica. Es que un remate de Facundo Farías impactó en el brazo del defensor Luis Abram y derivó en un penal para Inter Miami. Allí, el que se hizo cargo del remate fue Campana, quien descontó y puso las cosas 3-2.

El partido se puso caliente y los equipos no se daban respiro. Sin embargo, los goles no llegaban y la tensión era cada vez mayor.

Fue allí cuando, en uno de esos avances a pura corrida, el griego Georgios Giakoumakis recibió un centro cerca del área chica, definió sutilmente ante Callender y estampó el 4-2. Tyler Wolff sentenciara el partido y puso el 5-2 final.

Tell ‘em to bring the whole squad next time 👋#WeAreTheA pic.twitter.com/AD9KriEb9Y

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 16, 2023