En pleno duelo ante el Heidenheim, los hinchas del Borussia Dortmund sorprendieron al exhibir un lienzo en apoyo a la jugadora española Jenni Hermoso, tras todo lo que generó el beso no consensuado que ella recibió por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales.

En aquel contexto, en la principal tribuna del Signal Iduna Park se dejó ver un “Yo te creo hermana. Solidaridad con Hermoso”, todo esto, en el empate que firmó el equipo aurinegro en la tercera fecha de la Bundesliga 2023/24.

Borussia Dortmund fans with a banner in solidarity with Spain footballer Jenni Hermoso #BVB pic.twitter.com/HtpF2JoMgQ

— BVB Buzz (@BVBBuzz) September 1, 2023