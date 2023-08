Sin duda, el impacto de Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami ha sido uno de los más grandes en la historia del fútbol. La locura y el caos que provoca es innegable. Y es que, cada vez que el elenco de la ‘Pulga’ afronta un partido, son cientos los guardias que deben acordonar el paso del argentino camino a los vestuarios.

Una situación que también se originó en el último encuentro ante Orlando City -que terminó en victoria 3-1 para los de Miami- y que, pese a la alta seguridad que rodea al ’10’, pudo vivir de cerca Cristian Salamanca, un colombiano que trabaja como personal de aseo en distintos estadios de la MLS.

En conversación con La Nación, el trabajador sudamericano reveló los detalles de su encuentro con Messi, su interacción y las consecuencias de su acto.

Salamanca se encontraba en la zona donde el bus que trae a los jugadores ingresa al estadio y, con una camiseta de la Selección Argentina debajo de su uniforme, decidió acercarse a Messi y pedirle una firma, sin pensar que aquello le costaría su trabajo de auxiliar en una empresa externa de aseo.

“Me tocó limpiar los baños del sector donde estacionan los buses cuando, afortunadamente, llegó el micro y bajaron todos los jugadores. El ultimo fue Messi. Bastó con gritarle: ‘¡Campeón del mundo!’ para que se volteara a mirar. Me levanté la camisa del uniforme y tenía abajo la remera argentina y un marcador. Él me regaló su autógrafo. Enseguida vino la seguridad, me sacaron y me echaron de mi trabajo, pero valió la pena cada segundo”, relató al citado medio.

Con su esposa también trabajando para la empresa de aseo, luego de conseguir la ‘mosca’ de la ‘Pulga’, el colombiano le pidió al periodista que lo entrevistó que lo contactara con su mujer para que le guardara sus pertenencias que se encontraban dentro del recinto.

Cabe consignar que el protocolo que le entrega el Inter Miami a Lionel Messi es de máxima seguridad y, en este caso, todo trabajador -aunque sea tercerizado- es advertido por el club para que mantenga un comportamiento profesional, prohibiendo molestar al argentino con fotografías o firmas.

Las condiciones del club presidido por David Beckham deben cumplirse al pie de la letra y, quien se atreva a ‘molestar’ al actual campeón del mundo, pagará las consecuencias.