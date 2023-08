Gracias a otra noche inspirada de Lionel Messi, Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City en el DRV PNK Stadium y pasó a los octavos de final de la Leagues Cup 2023.

Los goles del Inter Miami fueron obra del astro trasandino, en dos ocasiones, y del venezolano Josef Martínez -después de un polémico penal-, mientras que César Araujo lo había igualado para los locales.

La Pulga anotó a los 6 minutos para abrir el marcador y desnivelarlo a favor de Inter Miami y cerró la victoria de Las Garzas tras una asistencia de Josef Martínez.

Sin embargo, el partido igual tuvo elementos picantes, donde el capitán argentino protagonizó un fuerte cruce con el uruguayo César Araujo. En el transcurso del partido tuvieron varios roces típicos de un clásico que se disputa en el fútbol profesional, sin embargo, la discusión siguió en pie.

Al cabo del final del primer tiempo, ambos tuvieron un caliente encontronazo a la salida de la cancha y en los pasillos que conducían a los vestuarios, donde se vieron gestos de furia de la Pulga para con el futbolista oriental.

🇦🇷Tensión en el clásico🇺🇸

Lionel Messi se marchó al vestuario discutiendo con Araujo. pic.twitter.com/oDMXN2rPNp — 🇦🇷Inter Miami🇺🇸 (@ArgInterDeMiami) August 3, 2023

Tras el encuentro, Óscar Pareja, DT de Orlando, estalló en conferencia de prensa: se quejó de un penal en contra y aseguró que Messi debería haber visto la segunda amarilla.

En primer lugar, el técnico se quejó del polémico penal que Ivan Barton, árbitro salvadoreño, señaló tras una evidente simulación de Josef Martínez.

😳🇺🇸 EL PENAL QUE LE COBRARON AL INTER MIAMI. pic.twitter.com/TEIssSdvNs — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 3, 2023

“Creo que fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal. Realmente quiero hacer énfasis en eso porque son circunstancias del juego que son controlables ahora porque tiene un VAR para ir a ver, pero ni siquiera pasó eso”, expresó.

“Había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual“, agregó Pareja sobre la jugada en la que Messi le dio una patada de atrás a Wilder Cartagena y recibió su primera amonestación en su nuevo equipo de la MLS, luego Leo topeteó a César Araújo, pero el árbitro no cobró nada.