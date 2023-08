Luego de una paupérrima fase de grupos, la Selección Femenina de Fútbol de Alemania quedó eliminada del Mundial de Australia-Nueva Zelanda tras perder con Colombia y empatar en la última fecha con Corea del Sur, lo que le privó de acceder a los octavos de final del certamen.

En tal sentido, esto provocó la crítica y furia de los propios alemanes a tal punto que, Dieter Schatzschneider, exdelantero del Hannover 96 y el combinado nacional, lanzó ácidos dardos contra el fútbol femenino: “No me gusta, es como hablar de las salchichas veganas. Me niego, mi cuerpo rechaza la comida vegana. Cualquiera puede comerla, pero a mí no me hace ningún bien”.

“No soy fan del fútbol femenino. De verdad que no envidio a las chicas de corazón. Pueden jugar y hacer lo que quieran. Todo está bien. Pero sigo negándome”, agregó el exfutbolista.

Cabe consignar que Colombia protagonizó uno de los grandes batacazos de la Copa del Mundo 2023, al derrotar a Alemania por primera vez en su historia, de manera épica y sobre la hora. Este fue el primer mazazo que habían sufrido las teutonas.

Sin embargo, las germanas tenían chances de pasar de ronda si derrotaban a Corea del Sur, pero empataron 1-1 y tras acumular cuatro puntos, se quedaron afuera de los octavos de final.