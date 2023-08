Este jueves finalizó la fase de grupos del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, y ya están definidas las selecciones que avanzaron a los octavos de final.

Entre los clasificados hay grandes sorpresas como Sudáfrica, Marruecos y Nigeria, en tanto que los grandes ‘batacazos’ fueron las eliminaciones de Brasil, Alemania e Italia.

Argentina, por su parte, cayó ante Suecia, y no logró continuar en el certamen mundialista, mientras que Colombia le dio una alegría a Sudamérica avanzando de etapa.

El gran favorito, Estados Unidos, clasificó en el segundo lugar de su zona y complicó sus opciones: deberá medirse en octavos a las suecas, otro fuerte rival.

Así quedaron los cruces octavos de final

Sábado 5 de agosto

01:00 Suiza vs España

04:00 Japón vs Noruega

22:00 Países Bajos vs Sudáfrica

Domingo 6 de agosto

05:00 Suecia vs Estados Unidos

Lunes 7 de agosto

03:30 Inglaterra vs Nigeria

06:30 Australia vs Dinamarca

Martes 8 de agosto

04:00 Colombia vs Jamaica

07:00 Francia vs Marruecos