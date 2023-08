El distinto marcó diferencias de entrada. Lionel Messi solo necesitó 7 minutos para con un golazo dejar 1-0 al Inter de Miami ante el Orlando City, en cruce por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

El astro argentino recibió en el corazón del área una gran asistencia de Robert Taylor, amortiguó de pecho y le pegó de primera para batir al guardameta peruano Pedro Gallese.

Algarabía total en el DRV PNK Stadium ante una nueva diana de gran factura del ex PSG y campeón del mundo en diciembre pasado con la ‘albiceleste’ en Qatar.

Cuarto gol de La Pulga en solo tres partidos jugados con la camiseta del equipo que preside el ex crack del United, Real Madrid y la selección inglesa, David Beckham.

