El periodista Roberto Cox, hoy rostro de CHV, reveló una áspera discusión que tuvo con el técnico Jorge Sampaoli, otrora entrenador de Universidad de Chile y La Roja.

El comunicador, durante el programa Podemos Hablar, destapó la pelea que tuvo con el casildense previo al estreno de su documental “El Zurdo: La revancha del ninguneado”.

La pieza audiovisual giraba en torno al DT luego de su exitoso paso por la Selección chilena, y el título aludía a que nunca dirigió a un equipo de peso en su tierra natal antes de aventurarse en Perú, Ecuador y nuestro país.

Con el filme completado, Cox se comunicó con Sampaoli para darle detalles del estreno y recibió una inesperada respuesta del técnico trasandino: “Roberto, si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás. Me voy a encargar de que nadie lo vea”.

Según contó el periodista, jamás entendió la molestia del casildense y optó por mantener el nombre al documental a pesar del descontento del calvo estratega.

El descontento final para Roberto Cox llegó al momento de estrenar la película. Y es que pese a esperar mil personas para la presentación de la pieza, apenas llegaron 40 al cine de Casilda.

“Nunca encontré una explicación lógica. Después, sacando mis conclusiones y viendo un poquito la relación que tenía este personaje con el pueblo, creo que nadie es profeta en su tierra”, sostuvo el comunicador.

“De 50 mil habitantes, llegaron 40 personas. Ni los familiares de Jorge Sampaoli fueron, ni los amigos que estuvieron en la película”, detalló Cox.

Lo anterior, a juicio del periodista, se debió a que “si bien él ha sido un gran director técnico, que ha tenido grandes logros, me da la impresión de que no tiene una buena relación con los habitantes del pueblo y que no es muy querido en el pueblo”.

Esto dijo Roberto Cox sobre Jorge Sampaoli: