Quien no lo pasa bien en su club es Lionel Messi. Fuera del gran presente que el argentino mantiene junto a su selección, lo observado en Francia dista mucho de aquello.

Y es que el crack trasandino no ha sido solamente objeto de críticas por su desempeño en el Paris Saint-Germain, sino también, por sus controvertidos gestos.

Bien es sabido que la relación entre Messi y la hinchada parisina está en un punto de quiebre y así se demostró ayer, en lo que fue la sorpresiva derrota del Paris Saint Germain a manos del Olympique de Lyon.

Incluso, antes del partido, Messi recibió el ‘cariño’ por parte de los ultras del equipo francés.

Imagina um cara com a carreira do Messi receber esse “carinho” do PSG.

O poste tá mijando no cachorro. pic.twitter.com/3aMPaaRqIi

