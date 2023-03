El triunfo de La Roja frente a Praguay llamó a los esperados abrazos, pero también, a poner la pelota al piso. En tal sentido, los cracks de la selección chilena no dudaron en criticar el estado del terreno de juego en el estadio Monumental.

Arturo Vidal fue el primero. “Ojalá que para las Eliminatorias esté en mejores condiciones. La cancha estaba difícil, es imposible jugar y lo único que queremos es una cancha buena, hace muchos años que no veía una cancha tan mala”, afirmó duramente el mediocampista.

A las palabras del jugador de Flamengo se sumó también Gary Medel.

“La cancha no nos ayudó mucho porque estaba muy mala y eso no nos favorece, eso se tiene que mejorar… Ustedes tienen que hacer peso en esto. La cancha tiene que estar en buen estado y no lo está, ojalá que cuando empiecen las Clasificatorias esté 10 puntos”, aseveró el ‘Pitbull’.

Por su parte, Alexis Sánchez fue un poco mas enfático y puntualizó que “la cancha no estaba muy buena, pero para los dos. A Paraguay también le afectó“.

Asimismo, el DT de La Roja, Eduardo Berizzo señaló al respecto que “no sé si el campo, que no estaba en muy buenas condiciones, nos complicó”.

“Ben sintió un dolor en el isquiotibial, el campo estaba muy pesado“, afirmó el estratega, sobre la molestia física que sacó a Ben Brereton del partido entre Chile y Paraguay, insinuando que el estado de la cancha del Monumental incidió en aquello.