Por estas horas en Argentina se lleva a cabo una verdadera fiesta, ya que en esta jornada se llevará a cabo el primer partido de la ‘Albiceleste’ como selección campeona del mundo y específicamente en suelo trasandino.

Sin embargo, no todo es color de rosa al otro lado de la Cordillera, debido a que una nueva polémica azota a la ‘Scaloneta’ y tiene el foco puesto en un jugador que curiosamente no se encuentra convocado ni citado para el duelo ante Panamá.

Resulta que el periodista de ESPN, Gonzalo Cardozo, soltó una bomba en su canal de Youtube, en donde aseguró que Alejandro ‘Papu’ Gómez realizó “magia negra” en contra de un jugador que no logró ir con la selección sudamericana hasta Qatar, Giovani Lo Celso.

En lo comentado por el comunicador, se detalla que “es una información que me llegó hace una o dos semanas. Es la verdad, hay un grupo que cree en las energías y ellos se enteraron que el ‘Papu’ hizo algo no muy positivo en la previa (magia negra) y que tuvo que ver en torno a la lesión de (Giovani) Lo Celso, jugador con el que comparte puesto. Una vez que supieron esto, le hicieron la cruz”.

“En el Mundial vimos una versión muy solitaria del ‘Papu"”

“En los festejos del Mundial vimos una versión muy solitaria del ‘Papu’ ¿No les extraña que tras la lesión en Sevilla ningún compañero de la selección le haya escrito? Que Sevilla no le deje venir a Argentina con un día de anticipación termina por confirmar eso”, indicó.

Por otra parte, sentencia que ahora el carismático jugador pasó a ser el “innombrable” de la selección de Argentina.

“Hoy por hoy, el grupo no le dice ‘Papu’ Gómez. Pasó a ser el ‘innombrable’. Hoy está cancelado, por eso no viaja para el partido con Panamá y no va a estar en los festejos con todos sus compañeros, más allá de ser campeón del Mundo“, finalizó Cardozo.

Cabe destacar que el jugador trasandino no pasa por un buen momento en su actual equipo, Sevilla, cuadro que está complicado con el descenso, pero que además, se cansó de la poca constancia del jugador que habitualmente se encuentra lesionado y según informaciones en España, los andaluces se encuentran a pocos días de cortar su vínculo con Gómez.

Además, no logró ser parte de los convocados, ya que está recuperándose de una fuerte lesión en el tobillo, que lo mantiene fuera de las canchas desde comienzo de marzo.