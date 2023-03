A comienzos de semana se informó acerca de la desaparición del exjugador de Unión la Calera, Brian Fernández, quien se encontraba hace días sin dar luces de su paradero en Argentina.

Tras esto, la familia del polémico delantero anunció que lo habían encontrado y que durante la semana se reunirían con él para saber cual fueron los motivos de su extraña situación.

Con esto, el psicólogo de Fernández, Osvaldo Chiarlo, apuntó contra Colón de Santa Fe, actual equipo en donde juega el trasandino, por no haber sido capaces de ayudar a un elemento que necesita apoyo continúo, conociendo su amplio curriculum de indisciplinas y de adicción a las drogas.

Ahora, ya han pasado varios días desde aquellas incendiarías declaraciones y el conjunto ‘Sabalero’ respondió a los dardos que Chiarlo envió en contra de ellos.

Quien salió al paso de los comentarios en contra del cuadro ‘Rojinegro’, fue el presidente José Vignatti, quien en diálogo con El Deportivo de La Tercera, reveló: “Lo que pasa es el que el psicólogo que tenía fracasó”.

“Lo contratamos en su momento y no dio resultado. Después compartía con una persona que no está capacitada. Nos cobró altos honorarios en el club y después desapareció“, afirmó el mandamás de Colón.

Por otra parte reconoce que “Brian en estos últimos días se ha ausentado de los entrenamientos por algunos problemas de salud. Estamos esperando que pueda superar esas complicaciones y se reincorpore pronto al equipo. Sigue siendo parte de nuestro plantel”.

“Las condiciones del futbolista son indiscutibles, pero tiene que superar esos problemas que todos sabemos y que lo han perseguido durante tanto tiempo”, finalizó.

Las declaraciones de la novia de Fernández

Quien también enfrentó a los medios fue la pareja de Brian Fernández, Araceli Fessia, novia del ex ‘cementero’ que charló con Las Últimas Noticias y lanzó potentes declaraciones como: “Si no lo ayudo, Brian quizás ya no estaría con nosotros”.

“Mis últimas horas son similares a las que tengo cada vez que Brian sufre una recaída y esto se ha intensificado en los últimos tres años”, indicó.

Así también afirmó que “esto es muy rudo y todo pasa de la misma manera: una queda a la espera de ver como él evoluciona y trata de ayudar. Llevamos años remándola y así ha sido desde el momento cero“.

“Para la gente Brian es un drogadicto y hasta para algunos psicólogos también, pero atrás de eso hay todo un tema de fondo. Él sufre mucho, porque simplemente no puede evitarlo“, añadió.

Por último, destacó que “yo voy a estar hasta que él quiera que yo lo ayuda. Quizás un día llega y me dice que no necesita más de mí”.

Sin dudas que es un complicado panorama para un jugador que dentro de la cancha destaca por su juego, pero que fuera de ella hace noticia por sus constantes actos de indisciplinas y su repentinas recaídas en estupefacientes y drogas.