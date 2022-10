Brian Fernández vive momentos oscuros a nivel personal luego de haber sido arrestado en una parada de un colectivo en Santa Fe e internado en el Hospital Iturraspe por sufrir un brote psicótico.

El exjugador de Unión la Calera, que tuvo un paso reciente por Deportivo Madryn y Ferrocarril Oeste, sufrió un inconveniente con la policía por protagonizar incidentes contra un colectivo de la línea 5 de Santa Fe al arrojar piedras.

Sin embargo, antes de ser trasladado al Hospital Iturraspe de Santa Fe, fue detenido y llevado la Seccional 18° de la ciudad trasandina por arrojar piedras. En la institución hospitalaria, fue esposado y está bajo custodia luego de haber sido diagnosticado con un brote psicótico.

En su último paso por el conjunto ‘verdolaga’ del barrio de Caballito, el propio DT de Ferro confirmó que los dirigentes le avisaron que no iba a volver a ser parte del equipo debido a problemas personales luego de faltar a los entrenamientos: “No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver”.

Por el momento, se desconoce cuál será el siguiente destino de Brian Fernández, pero la salud mental de los futbolistas vuelve a estar en el centro de la agenda de debate en la esfera deportiva.