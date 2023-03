Hace una década, pensar que la conformación de un equipo de fútbol pudiese basarse en estadísticas era un idea que muchos tildarían de sinsentido. Hoy es una realidad que cada vez suma más adeptos y, uno de sus precursores, es Ricardo Larrandart.

El hoy Director de Negocios en Latinoamérica de StatsBomb, empresa que recopila y analiza datos deportivos alrededor del mundo, llegó a este rubro casi por casualidad y actualmente es uno de los nombres más requeridos a la hora de hablar del tema.

Pero lo que hoy asoma como trascendental para muchos clubes del orbe, incluido nuestro país, surgió como una opción de los modelos matemáticos que utilizaban los apostadores para generar ganancias.

Así fue como Larrandart, en 2007, llegó a colaborar con un grupo de jugadores bajo el mando de Matthew Benham, dueño del Brentford de Inglaterra, sin saber que en cosa de una década lograrían darle un vuelco a cómo se entiende el fútbol desde afuera de las canchas.

“Era algo lejano a lo que yo había estudiado (Periodismo y Comunicación Social). Me fui empapando del tema, los modelos matemáticos, la recopilación de información. Trabajar junto a doctorados en Matemática ayudó bastante”, comentó Ricardo a BioBioChile.

Pero mientras se metía de lleno en tema de las estadísticas, el comunicador pensaba en cómo llevar esos números a lo que ocurría dentro de la cancha. Así, le presentó al mandamás del Brentford un plan que acabó convenciendo al dirigente.

“Podíamos aplicarlo al scouting de refuerzos, expandir las fronteras para buscar jugadores. Definimos cómo pensar el fútbol de una manera más estratégica: analizando resultados, tomas de decisiones. Todo lo aprendí de él. Matthew es una persona inteligente y con una perspectiva totalmente distinta”, afirmó Larrandart.

Un éxito sin precedentes

Fue en 2012 cuando Ricardo dejó de trabajar para el grupo de apostadores y pasó, también bajo el mando de Matthew Benham, a ser analista para el conjunto de las ‘Abejas’.

Entonces, el club figuraba en la League One (tercera división inglesa) y asomaba como uno de los primeros en conformar su plantel y hablar de objetivos a largo plazo guiándose con bases de datos.

“Recuerdo una reunión por esos años con uno de los equipos grandes de España. Les hablábamos de estadísticas y nos miraban como extraterrestres, como salidos de un platillo volador. Nuestras herramientas nadie las tenía, nadie las tenía en cuenta y ahí nos dimos cuenta del potencial que teníamos”, recuerda Larrandart.

Y el Brentford comenzó a ganar. En la temporada 2013-2014 obtuvo el ascenso a la segunda división y, en su primera aventura en la Championship luego de 21 años, fue quinto y peleó en los Playoffs por un cupo a la Premier League.

Pero no todo fue fácil. Discrepancias con el técnico Mark Warburton, quien no consideraba el plan a largo plazo de los dirigentes y sus estadísticas, acabaron con el entrenador despedido y un remezón al interior de las ‘Abejas’.

Las críticas de los hinchas no tardaron en aparecer, las notas de la prensa británica eran lapidarias. ¿Tan relevantes eran los números que manejaba la dirigencia que valía la pena sacrificar a un DT que había conseguido impensados resultados?

“Estábamos convencidos de que el plan funcionaría. El Brentford estaba construyendo su camino a la Premier League. Hubo críticas, es cierto, pero la dirigencia siempre confió en nosotros. La tabla de posiciones es el impostor más grande del fútbol”, sostuvo Larrandart.

El 2020 llegaron a la final por el ascenso, pero perdieron ante el Fulham. Un año después, en su segunda final consecutiva, consiguieron el ansiado retorno a la élite del fútbol inglés luego de 74 años.

“El club avanzaba, no mucho tal vez, pero avanzaba. Cada paso que da lo asienta más. Hoy su estructura es muy sólida, no con las herramientas del Manchester United o del Chelsea, pero el Brentford ya está por amarrar una tercera temporada en la Premier”, remarcó Ricardo Larrandart.

Latinoamérica y Chile

En base al éxito de las ‘Abejas’ y otros clubes europeos, ya son muchos los equipos que apuestan por trabajar en base a datos.

Latinoamérica no se ha quedado atrás aunque, para el Director de Negocios de StatsBomb, aun queda mucho por hacer por estos lados.

Para Larrandart, aquí hay muchas ganas de hacer cosas, capital humano e interés por aprender (ya son clientes de StatsBomb el Atlético Mineiro, Racing de Avellaneda, Alianza Lima, ente otros), pero falta crear una cultura que permita dar otro paso y acercarse al nivel que los datos hoy aportan el fútbol europeo.

“No es quedarse con el dato como respuesta, hay que saber entenderlos. Estamos enfocados en el dato por el dato y en Europa los clubes ven el dato y buscan otro que lo complemente. Estamos en un comienzo, hay clubes que están adelantados. Hay intención, pero falta mucho”, afirmó Larrandart.

Para ejemplificar lo anterior, Ricardo recordó el caso de un futbolista checo que, hace unos años, revolucionó al mundo tras ser catalogado como “el mejor asistidor del mundo” por superar en el número de pases a Xavi Hernández.

“Él no jugaba en La Liga, no jugaba Champions League. Resulta que sus pases no arriesgaban, eran todos para el lado o para atrás. En Latinoamérica no está asentada la cultura de entender que no todos los datos son lo mismo y que los datos no vienen a cambiar nada, vienen a aportar”, indicó Ricardo.

¿Y qué hay de Chile? Según destapó Larrandart, son varios los clubes nacionales que se han acercado a StatsBomb y ya trabajan con un equipo del Campeonato Nacional y otro de menor categoría -los cuales no pudo revelar-.

“Tienen la perspectiva muy clara de trabajar a largo plazo. Pero nos hemos encontrado con que no tienen los recursos para trabajar con esas herramientas. Está el interés, pero algo falta”, señaló el comunicador.

“Hoy competir económicamente con Brasil o Argentina es casi imposible, pero se pueden conseguir cosas importantes. Lo fundamental es tener claro qué se quiere hacer y qué se debe hacer. El largo plazo paga, pone las cosas en su lugar. Pero hay que entender el dato no es la respuesta, es una herramienta”, destacó Larrandart.

“Los datos en el fútbol llegaron para quedarse”

Convencido de que los datos y estadísticas ya son parte de cómo se vive el fútbol, Ricardo Larrandart apuesta a que el próximo paso será afianzar el tema en materia de Selecciones.

“Estoy muy convencido, pese a que el trabajo de un seleccionador es muy distinto al de los entrenadores. Ya hay Selecciones que son clientes nuestros. Chile está adelantado en cuanto al scouting de jugadores, lo de Ben Brereton es un claro ejemplo”, remarcó el comunicador.

Pese a lo anterior, y a lo extendido que está la temática actualmente, Larrandart insiste en que no se trata de revolucionar el fútbol o cambiar por completo lo que se juega hoy en día.

“El fútbol tiene el condimento del azar, el más peligroso y emotivo que tiene. El tren ya salió y estoy convencido de que todos los clubes se irán subiendo a su vagón, es algo que llegó para quedarse. Pero no se trata de quitarle el componente emocional al fútbol, sino de ubicarlo en el lugar que corresponde”, concluyó Larrandart.