La venta de Pablo Solari a River Plate modificó en un par de años el proyecto que se pensaba con el ex Talleres de Córdoba, pero el redito económico y la oportunidad deportiva obligó al ‘Cacique’ a desprenderse de uno de sus mejores valores, que era un total desconocido hace 2 años.

Llegó como un proyecto a largo plazo que en poco tiempo se ganó un lugar entre los titulares y, en el partido por la Promoción ante la Universidad de Concepción, se ganó también a los hinchas de Colo Colo.

Con datos de StatsBomb, vimos el desempeño de Pablo Solari en los últimos dos Campeonatos Nacionales. Tratamos de desmenuzar las claves de su consolidación en el equipo titular y en el fútbol chileno antes de dar el gran salto al fútbol trasandino.

La llegada y consolidación

Llegó desde Talleres como un jugador a reforzar el fútbol joven, pero de inmediato empezó a jugar con el primer equipo. Obligado a tomar responsabilidades importantes por el momento por el que pasaba Colo Colo, el argentino no defraudó. Muchas ganas y actitud, aunque un estado físico que debía mejorar, así como también la toma de decisiones impulsado muchas veces por la ansiedad de querer demostrar.

Si bien en el Campeonato de 2020 Solari será recordado por el gol de la permanencia ante la Universidad de Concepción, lo cierto es que en el torneo del 2021 tomó más protagonismo en el equipo y explotó.

Llegó como extremo derecho y fue su posición más habitual, aunque también jugó bastante como extremo izquierdo. Ahí Bolados jugaba por derecha y Solari rendía en la banda izquierda. En los gráficos de conducciones y de actividad defensiva de Solari durante esa temporada se puede notar esa tendencia de jugar en las dos bandas.

En 2021 el jugador que llegó desde Talleres destacó en la cantidad de los pases al área y no solo eso, sino que también en la calidad de los pases: fue el segundo extremo/volante ofensivo con más Asistencias esperadas por partido, solo superado por Gabriel Costa.

Las asistencias esperadas miden la calidad de los pases a un compañero que posteriormente remató al arco. Se toma en cuenta factores como la posición del jugador que recibió, la cantidad de jugadores rivales entre el receptor y el arquero, por ejemplo.

Además, Solari fue junto a Rubén Farfán el jugador que más On Ball Value tuvo cada 90 minutos entre la muestra de jugadores antes detallada. El On Ball Value (OBV) mide el cambio en la probabilidad de un equipo de marcar o conceder como resultado de una acción dada y que está dentro del modelo.

En este caso las acciones consideradas son solo los dribbles y las conducciones, dos de las especialidades en el juego de Solari.

De Pibe a ‘Millonario’

Al inicio del 2022 el jugador ya era uno de los titulares indiscutidos para Gustavo Quinteros. En 2021 y con un físico recuperado tras la pandemia, el argentino demostró que estaba para ser titular y tener responsabilidades en el equipo.

Fundamentalmente con las llegadas de Pavez y Juan Martín Lucero se reconfiguró el equipo: Gabriel Costa pasó a jugar a la banda izquierda, el centrodelantero indiscutido fue Lucero y Leonardo Gil avanzó unos metros para ser el enlace.

Así, Solari se quedó en la banda derecha, donde se siente más cómodo. Pegado a la línea y con su perfil, el extremo se vuelve impredecible. No solo por lo que él pueda hacer con el balón, sino que también por el tándem que genera con Opazo y las conexiones con Gil.

Si bien en 2022 Solari tuvo una muestra menor de minutos jugados, los mapas de conducciones y presiones describen su protagonismo en la banda derecha. El argentino tuvo estadísticas similares o levemente más bajas respecto a la comparación de 2021, pero acá el gran plus fue la vitrina internacional: demostró que está para un nivel superior al de la liga chilena.

En dribbles siguió mostrándose entre los que más intentaron junto a Rodrigo Piñeiro y Bayron Oyarzo, aunque su % de efectividad no estuvo entre los mejores. Esto tiene que ver también con la calidad de ese dribble dependiendo de la zona en el campo y la influencia posterior al juego que puede tener ese dribble.

Comparación de las mismas métricas pero en los dos campeonatos:

*Extremos o volantes ofensivos con más de 900 minutos jugados en el 2022.

Poco se ha hablado del contexto en el que se desenvolvió el jugador. Durante esta temporada a los que más pases le dio Solari fue a Gil, Fuentes y Opazo (en ese orden). Así también, Opazo, Fuentes y Gil son los jugadores que más pases le dieron al extremo argentino en el torneo 2022.

El ahora jugador de River Plate también estaba marcando diferencias este año en asistencias esperadas: detrás de Cris Martínez es el segundo jugador de la muestra que mejor se perfilaba en este aspecto dentro de esta muestra de jugadores.

En sus primeros partidos con River ya ha mostrado destellos de lo que es capaz y el desequilibrio que provoca por la banda derecha.