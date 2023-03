Una sorprendente información es la que se está comentando en Inglaterra, esto, tras conocerse el fallecimiento de Paul Mitchell, hincha que se hizo conocido en el fútbol de aquel país luego de realizar una cobarde agresión en contra de Jack Grealish en 2019.

Vale recordar que el ‘hooligan’ inglés saltó a la cancha en el duelo que sostuvo el Birmingham City y el Aston Villa, por aquel entonces, en la segunda división inglesa.

Tal agresión se produjo a los 10 minutos del partido entre los mencionados clubes, en la cual, el fallecido fanático del Birmingham saltó a la cancha y corrió hacia el seleccionado inglés para darle un potente puñetazo en el costado de la cabeza.

En aquella ocasión y a pesar del grave hecho, Jack Grealish continuó jugando e incluso, fue figura al anotar un gol para darle la victoria al Aston Villa frente a su clásico rival en el llamado ‘Derbi de Birmingham’.

Por su parte, Paul Mitchell fue enviado a la cárcel y posteriormente salió en libertad al cumplir cuatro semanas tras las rejas. “No me disculparé por nada”, dijo el aficionado luego de agredir a Grealish.

Ahora, casi cuatro años después de haber protagonizado una viralizada agresión, el hincha del Birmingham fue encontrado muerto en una dirección no especificada en Inglaterra, según informó esta mañana el periódico Daily Mirror.

Football fan Paul Mitchell, who was jailed for punching Jack Grealish in 2019, has died aged 32 https://t.co/JC8tUF2MBi

— The Mirror (@DailyMirror) March 16, 2023