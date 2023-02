El joven que irrumpió anoche en el campo durante el partido en el Philips Stadium entre el Sevilla y el PSV Eindhoven para atacar al portero del club español Marko Dmitrovic tiene 20 años y varios antecedentes de delitos relacionados con el fútbol, que incluían una prohibición municipal de acceso a la zona del estadio.

La Policía neerlandesa detalló este viernes que el joven veinteañero, que fue arrestado poco después del incidente la pasada noche, se encuentra aún bajo custodia policial desde ayer, y será puesto a disposición judicial el próximo lunes.

“Se sospecha que el hombre que agredió y violó una prohibición del área impuesta previamente por el municipio, y ya recibió (una condena a) servicio comunitario dos veces en 2021 y 2022 por delitos relacionados con el fútbol”, señaló la policía.

Además, en base a la Ley de Investigación de Sustancias de Delincuentes Violentos, el sospechoso fue sometido a una prueba de alcoholemia después del incidente y tenía un nivel de alcohol en sangre de más de 1.6, un resultado que puede suponer una pena más severa.

El detenido, un espectador del partido PSV-Sevilla que el equipo español perdió ayer con un 2-0 aunque pasó a octavos de la Liga Europa por el 3-0 de ventaja que llevaba de la ida, saltó al césped del Philips Stadium en el tiempo añadido y agredió a Dmitrovic, antes de ser reducido por la seguridad del estadio.

El incidente, que no acarreó mayores consecuencias para el guardameta serbio del Sevilla, se produjo en el minuto 92 del partido, aún con 1-0 en el marcador, cuando el espectador saltó al campo y fue hacia Dmitrovic, a quien llegó a dar un golpe que no le causó daños al portero, pues siguió jugando hasta el pitido final.

“Vino un aficionado y me empujó por detrás. Seguro que era alguien que estaría borracho y con bronca por cómo iba el partido. Conseguí agarrarlo y tirarlo al suelo hasta que lo redujo la seguridad. No entiendo cómo pasan este tipo de cosas, nunca es bonito ver esto en el fútbol y espero que este incidente sea bien castigado“, declaró Dmitrovic tras el encuentro.

"Me empujó por la espalda e intentó pegarme. La verdad es que tenía ganas de pegarle… Nunca me he pegado en mi vida, pero sé defenderme", Marko Dmitrović. #DeportePlus https://t.co/RYcVGLJzGK pic.twitter.com/Q9ji5tE6cF

