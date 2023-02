Un confuso momento se vivió, este domingo, en el triunfo del Rangers sobre el Partick Thistle en la Copa de Escocia, luego de que el estratega del elenco ganador diera la orden a sus jugadores de permitir que el rival marcara tras una jugada antideportiva que terminó en gol.

Normalmente, cuando un equipo echa el balón afuera de manera intencionada, para que un futbolista sea atendido por los médicos, la escuadra rival le devuelve el esférico y permite, en buena lid, que la posesión se mantenga. Sin embargo, un mal entendido entre Malik Tillman y la defensa del Partick Thistle, originó toda una controversia.

El delantero del Rangers no pudo levantarse del suelo tras sufrir una fuerte falta, por lo que uno de sus compañeros envió el balón fuera del terreno de juego para que el afectado fuese atendido. Una vez recuperado, y cuando uno de sus rivales se disponía a devolverles la posesión del balón, Tillman le robó el esférico, se fue solo contra el arco y anotó el 2-1 para su escuadra.

Tras la anotación, rápidamente, los futbolistas visitantes encararon al estadounidense y, luego de varios minutos de confusión y discusiones entre los jugadores, el director técnico del conjunto azul, Michael Beale, le ordenó a sus pupilos que se dejaran convertir un gol y permitir devolver el empate al marcador.

Los dirigidos por Beale respetaron la decisión del entrenador y dejaron que Scott Tiffoney igualara las acciones sin oposición alguna.

Michael Beale ordered Rangers to let Partick Thistle score at Ibrox earlier after the away side went behind in controversial circumstances.

