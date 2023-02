Unas fuertes declaraciones fueron las emitidas por el capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, respecto a su opinión sobre Vinicius Júnior. En diálogo con la plataforma DAZN, el jugador español volvió a cargar contra del atacante del Real Madrid, conjunto que precisamente será el próximo rival del equipo donde milita.

Cabe consignar que en el pasado partido entre ‘merengues’ y ‘vermellones’, Vinicius Júnior y Raíllo tuvieron un fuerte encontrón dentro de la cancha, pero dichas asperezan parecen no quedar ahí para el jugador del Mallorca.

Sobre el extremo brasileño, el central dejó claro su punto de vista: “Si el día de mañana yo tengo que ponerle de ejemplo a mi hijo a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca lo pondré a él”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el exfutbolista del SD Ponferradina se refiere de forma polémica a el jugador del Real Madrid.

“Que Vinícius baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador, usa el comodín del racismo”, señaló Raíllo hace unos meses, en una entrevista concedida a el Diario de Mallorca.

De vuelta al ámbito futbolístico, Mallorca y Real Madrid se volverán a ver las caras el próximo domingo 5 de febrero a las 10:00 horas de Chile, en un encuentro válido por la fecha 20 de la Primera División de España.