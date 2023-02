Una fatídica e inolvidable noche es la que acaba de vivir Kylian Mbappé. El astro francés quizás jugó el peor partido de su vida ante el Montpellier y le pasó de todo: tuvo dos penales fallados y una lesión que lo obligó a retirarse del duelo en tan solo 19 minutos.

La secuencia de mala suerte para el crack del Paris Saint-Germain comenzó al minuto 7 de partido, cuando debió lanzar un penal a favor del conjunto parisino. En dicha instancia, Mbappé falló el primer penal, pero luego de constatar que el arquero se había adelantado, el árbitro del partido decidió repetir el lanzamiento desde los doce pasos.

Nuevamente, Mbappé volvió a fallar, pero en el rebote. Una secuencia de muy mala suerte para el jugador, quien no duró mucho tiempo más en cancha. Poco antes de la veintena de minutos en el partido, el atacante acusó problemas físicos y pidió el cambio.

UNBELIEVABLE!

Kylian Mbappé's initial penalty was saved. He retook it, was denied again, and then missed on the rebound.

What are the chances 😱 pic.twitter.com/LsWxrXA0v8

— ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2023