Se aproxima el inicio del Sudamericano Sub-20 de Colombia y los equipos están en plena preparación para dar vida a uno de los certámenes que da más luz y brillo a los jóvenes que buscan dar el gran salto en su carrera deportiva.

Es por eso que la selección que dirige Patricio Ormazabal, se alista para dar un buen espectáculo y llegar con una mayor experiencia de su retorno en tierras cafeteras. Sin embargo, una de las sorpresa las da Sebastien Pineau, quien de inclinó por representar al conjunto de Perú, a pesar de jugar amistosos con La Roja ante Paraguay y Colombia, en diciembre del 2021.

El ‘Cavani peruano’ escogió representar al cuadro del ‘Rímac’ y esto generó una gran controversia entre los dos equipos, que lucharon por convencer al atacante de representar a una de las dos selecciones y fueron los ‘incaicos’ quienes ganaron la puja.

No obstante, Pineau entregó su versión de los motivos para escoger a Perú, tras hablar con la prensa del país altiplánico y señalar que “el motivo principal es porque siempre quiero competir. Encontré una selección muy buena y siento que me va a ayudar bastante, no solo ahora, también a futuro”.

Con este rechazó, la selección chilena se encamina a dar lo mejor de su plantel para conseguir el mejor puesto en el Sudamericano Sub-20 de Colombia que inicia el jueves 19 de enero.

Por su parte, La Roja debuta el viernes 20 de enero a las 21:30 horas ante Ecuador, en el Grupo B en donde comparten zona con Bolivia, Uruguay y Venezuela.