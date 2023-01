El Mundial de Qatar finalizó hace más de 3 semanas y quedó grabado en la memoria de todos los televidentes, la ostentosa edición que se vivió en Medio Oriente, como también la hazaña que consiguió Argentina, de remontar un mal inicio de campeonato hasta conseguir el trofeo dorado.

Lo cierto es que la cita planetaria 2022 estuvo cargada de emociones y momentos que se robaron los focos de los medios en algunas situaciones. Así también, hubieron personajes que se llevaron las miradas a lo largo del certamen.

Este es el caso de la Miss Croacia, Ivana Knoll, quien llegó hasta Qatar para apoyar a su selección que logró consagrarse en el tercer lugar en Qatar, pero que se robó todas las miradas en los estadios que asistió y de diversos medios de comunicación en todo el mundo.

Ahora con el certamen ya terminado, la Ivana reveló que durante su estadía en el país de Medio Oriente, algunos jugadores de selecciones presentes en el Mundial, intentaron contactarla y que incluso le enviaron mensajes a sus redes sociales.

Así lo expresó en diálogo con Barstool Sports, al declarar que “algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían ‘perdón por lo de mañana’ antes del partido… ¡Yo no respondía hasta que perdían!”.

Si bien no reveló los nombres de quienes hablaron con ella, sus comentarios dan cuenta de que fueron jugadores que enfrentó Croacia en Qatar. Entre los países de la cita planetaria que fueron rivales de los balcánicos, se encuentran Marruecos, Canadá, Bélgica, Japón, Brasil y Argentina.

Por último, la Miss Croacia destacó que asistió al certamen solo para apoyar y dar aliento a su selección y que los mensajes de los jugadores no eran ni son importante para ella. “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”, finalizó.