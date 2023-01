Minimizó su contrato con el Manchester City y remeció al fútbol en Inglaterra. Pep Guardiola, entrenador de los ‘Citizens’ fue tajante ante la prensa británica y sus insistentes preguntas sobre su continuidad en la citada institución.

Y si bien en noviembre el catalán extendió su vínculo hasta 2025, Guardiola lanzó una potente advertencia y remarcó que la relación podría cortarse incluso antes de tiempo.

“En el momento en que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato”, manifestó.

Guardiola, además, profundizó que no le interesa emular a otros insignes estrategas del balompié inglés: “Si siento que algo no anda, no me quedaré como (Alex) Ferguson o (Arsene) Wenger”.

“El contrato es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo”, complementó.

Pep, eso sí, admitió que “al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final por el contrato”.

Recordemos que Pep Guardiola sonó fuerte en su momento como uno de los candidatos a la selección de Brasil luego de la salida de Tite.