El 2022 será recordado por siempre para los argentinos. Los motivos se deben a la conquista del Mundial de Qatar y obviamente por ver a Lionel Messi levantando el trofeo más anhelado. A pocas horas de finalizar el año, la Pulga publicó un emotivo posteo en su cuenta personal de Instagram.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, anotó.

Messi también tuvo tiempo para agradecer a todas las personas que lo apoyaron en todo momento y remarcó que sin ellos “habría sido imposible llegar”, sostuvo el capitán de la Albiceleste.

Por último concluyó: “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”.

Recordar que el jugador de 35 años compartió la cena de Navidad con el uruguayo Luis Suárez y, días más tarde, organizó una celebración para más de 200 invitados en un importante salón de la ciudad de Rosario, que contó con la presencia de Ángel Di María, Leandro Paredes, Maximiliano Rodríguez y Javier Mascherano, entre otras personas cercanas a su círculo íntimo.