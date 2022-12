La muerte de la leyenda brasileña Pelé a los 82 años ha dejado un sinnúmero de historias y anécdotas con ‘O Rei’ como protagonista. Una de las más singulares ocurrió durante el año 1968 en Colombia.

En una de las visitas del tricampeón del mundo con la Verdeamarela a suelo cafetero sucedió algo único en el fútbol. El hecho ocurrió durante un amistoso entre el Santos FC y la selección colombiana que se preparaba para los Juegos Olímpicos de México.

Ya entrado el primer tiempo Pelé fue derribado en el área por el defensa Luis Eduardo Soto. El ‘10’ del ‘Peixe’ reclamó de forma airada y el estricto árbitro colombiano Guillermo ‘Chato’ Velásquez no dudó en mostrarle la cartulina roja.

“Pelé pidió penal y yo dije: ‘jueguen, jueguen’. Entonces se desembocó en groserías para mí”, relató el árbitro de aquel encuentro, quien dejó de existir el año 2017 a los 84 años.

Una expulsión que indignó al máximo a la delegación brasileña y a los más de 60 mil aficionados que se dieron cita en el estadio El Campín de Bogotá para observar a ‘O Rei’, quien ya cerca de los 70’ era gran estrella mundial.

“De 28 personas que tenía la delegación brasileña me agredieron 25. Los únicos que no me pegaron fueron el médico, el periodista y Pelé“, relató Velásquez en una entrevista al periodista Alberto Salcedo.

Pelé se fue al vestuario, mientras la cancha era un verdadero polvorín tras la determinación del colegiado, quien terminó golpeado.

Los directivos decidieron cambiar al maltrecho Guillermo Velásquez por Omar Delgado, quien tomó la decisión de que la estrella del Santos regresara al partido.

La historia continuó en una comisaría

Según el medio colombiano El Tiempo, el ‘Chato’ Velásquez se dirigió a una comisaría a constatar lesiones y acusar al plantel brasileño, que debió ir a dependencias policiales a explicar lo ocurrido.

“Qué lamentable todo esto…”, relató Pelé, a lo que el árbitro respondió: “Contra ti no tengo nada Pelé, porqué acataste la orden de expulsión, pero no puedo dejar mi dignidad de árbitro y de ciudadano por el suelo, ante la agresión que me hicieron algunos de tus compañeros”.

Todo finalizó en una disculpa pública de los futbolistas agresores al juez y una indemnización cercana a los 5.000 dólares.

En términos estrictamente deportivos, el Santos venció finalmente por 4-2 a la selección de Colombia con tres goles del por muchos considerado el mejor futbolista de la historia.