Con un triunfo sólido triunfo ante el Nottingham Forest propiciado por los goles de Marcus Rashford y de Anthony Martial en la primera parte, el Manchester United inició la era pos-Cristiano con solvencia y decisión para instalarse en la parte alta, en zona de Champions League.

Ahora, tras disputar con éxito su encuentro de la decimosexta jornada, amenaza el cuarto puesto del Tottenham. Un punto le separa del conjunto londinense que no pasó del empate ante el Brentford.

A un lado quedó todo lo sucedido con Cristiano Ronaldo semanas atrás. El ambiente tenso generado y el inconformismo permanente del astro portugués quedaron en el olvido. Cristiano se desligó de la entidad de Old Trafford a punto de comenzar el mundial. El cuadro de Erik Ten Haag pasó página.

Ofreció una buena versión ante el Nottingham Forest que tenía la posibilidad de abandonar la penúltima plaza de la Premier y dejar de lado los puestos de descenso. Pero el choque se puso cuesta arriba pronto para el plantel de Steve Cooper porque después de la advertencia de Tyrel Malacia a los seis minutos, salvado por el meta Wayne Hennessey, llegó el tanto que abrió el marcador para los ‘Diablos Rojos’.

Fue una acción ensayada la que puso en ventaja al equipo local. Christian Eriksen sacó un córner. Un balón raso al área al que acudió Marcus Rashford que, de primera, sorprendió al meta visitante.

El segundo llegó casi a continuación, tres minutos después. En un contraataque del Manchester United. Rashford, por la izquierda, recibe la pelota que envía a Martial. El delantero tiró raso, desde el borde del área y alcanzó la red tras superar a Hennessey que pudo hacer más en la acción.

El Manchester pudo ampliar su ventaja en la segunda parte pero el portero del Nottingham lo evitó. También el cuadro visitante acechó la portería red. Especialmente tras la reacción surgida por la entrada al campo de Harry Toffolo, Emmanuel Dennis y Sam Surridge que saltaron a jugar a la vez, a la hora de juego.

Apareció David De Gea para frustrar cada intento visitante y Casemiro para sentenciar el partido. Robó un balón cuando el Forest emprendía un contraataque y envió un pase perfecto a Fred que superó a Hennessey por tercera y última vez.

