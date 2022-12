Este martes, los futbolistas de la Selección Argentina -actual campeona del mundo- fueron recibidos como verdaderos héroes por las calles de Buenos Aires, en una caravana que provocó el caos y la euforia del pueblo trasandino.

Graves caídas, peligro de avalanchas humanas y el descontrol generalizado fueron algunos de los componentes de la celebración de la ‘Albiceleste’ sin medir riesgos.

Sin embargo, uno que sí estaba atento a los peligros de los festejos, arriba del bus, fue el capitán del combinado sudamericano, Lionel Messi.

Y es que la ‘Pulga’, preocupado tras un fuerte movimiento del vehículo minutos previos, ‘retó’ a Rodrigo De Paul y le señaló que se sentara para evitar cualquier tipo de accidente.

Sin necesitar muchas palabras, al volante del Atlético de Madrid sólo le bastó con un movimiento de cabeza del ’10’ para acatar inmediatamente la orden.

Messi nodded his head and Rodrigo De Paul listened right away 😂

