El portugués Cristiano Ronaldo entrenó, este miércoles, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas aprovechando que está pasando unos días de descanso en la capital de España, lo que ha generado un sinfín de rumores e ilusión en los aficionados ‘merengues’.

El otrora crack del elenco español durante nueve temporadas, en las que se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (450) pidió personalmente a Florentino Pérez, según distintos medios internacionales y el reconocido periodista deportivo Fabrizio Romano, entrenarse en las instalaciones madrileñas.

Una puesta en forma que realizó junto a su hijo y en un campo anexo, pasando desapercibido para los jugadores que se entrenaron a las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, a 16 días de que disputen su primer partido tras el parón por el Mundial de Qatar 2022, frente al Valladolid.

“Cristiano sólo está trabajando allí para mantener su forma gracias a la gran relación con el club, esperando un nuevo capítulo en su carrera”, detalló el periodista.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo

As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2022