Bélgica fue una de las selecciones que no lo pasó bien en el Mundial de Qatar 2022. De la mano de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y compañía, los ‘Diablos Rojos’ no pudieron pasar de fase de grupos y firmaron una de las decepciones de la cita mundialista.

Un rotundo fracaso del elenco dirigido por el español Roberto Martínez que le valió el despido de su función como entrenador del primer equipo y que llevó a la federación belga a buscar, de manera desesperada, al seleccionador que lidere el próximo proyecto de cara a la Copa del Mundo de México/EEUU/Canadá 2026.

De esta manera, la Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) decidió abrir un casting público para que distintos directores técnicos postulen a la vacante, aunque con tres condiciones; ser “ambicioso”, saber ganar y tener experiencia internacional.

A través de sus distintas plataformas, la entidad europea publicó el anuncio fijándose como fecha límite el 10 de enero de 2023.

“La RBFA busca un entrenador de selección a tiempo completo que sepa ganar. El nuevo estratega del equipo nacional debe ser extremadamente ambicioso y tener la experiencia internacional necesaria al más alto nivel, conocimientos y perspicacias de tácticas de fútbol, así como las habilidades personales adecuadas”, consigna el comunicado.

Además, la federación enfatizó en que desean contratar a un DT moderno tácticamente y que le dé cabida a las nuevas generaciones de futbolistas belgas.

“Buscamos un experto táctico que respalde sus elecciones con datos, tecnología y parámetros objetivos, basándose en la estructura y la experiencia deportiva de la RBFA”, cerraron.

The selection process for our new national manager has officially started today.

Read more on our website ↩️

— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 13, 2022