El Udinese sufrió una dolorosa derrota por 4-1 frente al Como, dejando en evidencia serias falencias en su desempeño bajo la dirección de Kosta Runjaić. Tras el encuentro, el estratega admitió la falta de enfoque y la facilidad con la que concedieron goles, aunque eximió de responsabilidad a Alexis Sánchez, quien solo jugó un tiempo. Runjaić justificó la inclusión del chileno en el once inicial por el buen rendimiento previo del equipo ante el Atalanta, pero criticó duramente la actuación defensiva y la falta de coraje con el balón. La derrota deja al Udinese con muchas incógnitas de cara a futuros compromisos.

Inapelablemente, el Udinese cayó goleado por 4-1 en su visita al Como en la Serie A de Italia y dejó muchas dudas a la vista. Tras el duelo, donde Alexis Sánchez jugó solo un tiempo, el estratega ‘bianconero’ Kosta Runjaić encontró el problema que facilitó la amarga derrota del club, pero alejó de toda responsabilidad al chileno.

“Después del partido no podemos cambiar nada, pero durante el partido algunas cosas sí pueden. Tengo otra opinión: no esperaba nuestro enfoque así. Atrajimos sus goles y también los concedimos fácilmente. Empezamos bien esta noche y perdimos”, comenzó diciendo.

Consultado respecto a su decisión de poner al goleador histórico de La Roja en el once inicial, Runjaić señaló que ello respondió al buen desempeño del plantel ante el Atalanta.

“En los 9 días entre estos dos partidos intentamos mantener la tensión alta. Fue una buena semana y decidimos jugar con la misma línea, sin Ehizibue como habíamos empezado”, puntualizó el DT, que aprovechó para mandar un duro recado a la zaga defensiva del Udinese, y sin pelos en la lengua, apuntar contra ellos.

“Con Verona y Atalanta tuvimos dos porterías a cero y la clave es el equilibrio y la defensa en los duelos uno contra uno. Muchos jugadores hoy no anduvieron. No pudimos gestionar los momentos y ni siquiera tuvimos coraje con el balón. Varias cosas no salieron como esperaba”, finalizó.