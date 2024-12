Un jugador nacional que ha tenido una horrible temporada en el extranjero es Ben Brereton, inglés-chileno que no ha podido tomar confianza en el Southampton, uno de los colistas de la Premier League.

Y es que su bajo rendimiento, sumado a la escasez de triunfos del equipo ‘Saint’, ha generado que lentamente su figura se comience a perder del radar, algo que lo ha distanciado de ser nominado a la selección chilena.

Sin embargo, eso podría cambiar en cosa de meses, ya que un exequipo de ‘Big Ben’ estaría dispuesto a ‘salvarlo’ y ayudarlo a recupera confianza y sobre todo, goles, pero todo en la Championship.

Según un reporte emitido por el medio inglés, The Sun, la alta cúpula del Sheffield United apostaría por Brereton para que los ayude a volver a la Primera División de Inglaterra.

En lo detallado por el periódico digital británico, el DT de los ‘Sables’, Chris Wilder, habría pedido a la directiva el nombre de Ben y “los nuevos propietarios del club estarían dispuestos a financiar un préstamo o un cambio permanente“, de Brereton.

Cabe destacar que con la camiseta del Sheeffield, Brereton solo estuvo la mitad de temporada, algo que le fue suficiente para ser el goleador del equipo con seis tantos.

Es por eso que ante la ilusión de querer volver a ascender a la Primera División, Sheffield United buscaría la llegada de Brereton para revirir los buenos momentos del año pasado.

Chris Wilder is keen on Brereton Diaz and his new owners in waiting are willing to fund the move either on loan or permanently.

United want to be active to deal their return to the top flight and have several targets in mind for a signing spree.

[@reluctantnicko]#sufc… pic.twitter.com/Wa8OeJRLoV

— All Things Sheffield United (@AllThingsBlades) December 15, 2024