Uno de los jugadores que tuvo una larga estadía en el Calcio italiano fue Luis Jiménez, histórico elemento de La Roja que lleva más de un año retirado de fútbol, pero que volvió a protagonizar noticias tras sus incendiarias declaraciones sobre su paso por la Serie A.

El ‘Mago’ fue un estelar invitado al podcast Vamo’ a Calmarno, en donde charló de diversos temas, pero uno en específico que llamó la atención fue su paso por Italia y sus declaraciones donde detalla amaños de partidos en el Calcio.

En sus palabras, el jugador que se retiro tras su paso por Magallanes en el 2023 dejó entrever el accionar del ‘hombre del maletín’ en el Calcio, todo esto al detallar que “en Italia me pasó un par de veces”.

Corrupción en el fútbol italiano

“De hecho, hubo muchos equipos castigados: la Juve, la Fiore, varios equipos grandes que fueron sancionados por arreglos de partidos”, deslizó.

Más tarde, aclaró sus dichos revelando que “yo jugué partidos arreglados. Yo no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia”.

“En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho y tenía que dejarse hacer un gol. Les dije: por qué no me dijeron antes”, señaló.

Sin embargo, no se detuvo ahí y detalló que no solo pasó en el Serie A del Calcio italiano, sino que también en la B del fútbol de la bota europea.

Con relación a esto, Luis Jiménez apuntó que “estábamos primeros, jugábamos contra el Atalanta. Ahí las barras de los equipos son como partners, así que la barra del Ternana estaba junto con la del Atalanta, era una fiesta. Íbamos primero y segundo, subían siete equipos”.

“Me hacen penal, veo que me empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. El doctor me explica: ‘El partido está arreglado, no entres más al área"”, añadió.

Por último, finalizó aclarando que “hay mucha gente que está castigada: dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchuyos que hacían”.

