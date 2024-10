Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Paulo Díaz, defensor chileno de River Plate, se vio visiblemente afectado tras la eliminación del equipo en las semifinales de la Copa Libertadores a manos del Atlético Mineiro. El jugador no pudo contener las lágrimas en el Monumental de Núñez, siendo consolado por el técnico Marcelo Gallardo, quien le dijo: "Ya está. No se nos dio, no se nos da". Además, los hinchas de River criticaron a Díaz por intercambiar camiseta con Eduardo Vargas, jugador del equipo rival, generando controversia en las redes sociales.