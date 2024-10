Russell Martin, entrenador del Southampton, descartó haber castigado al delantero chileno Ben Brereton Díaz luego de relegarlo a jugar con el plantel Sub 21 de los ‘Saints’.

El pasado viernes, el seleccionado de La Roja fue titular en el duelo del equipo juvenil ante Crystal Palace, lo que lo dejó al margen del choque contra Manchester City por Premier League.

Por lo anterior, se le consultó a Martin en conferencia de prensa por los motivos de haber relegado a ‘Big Ben’, a lo que el DT descartó un castigo en contra del chileno.

Según explicó el estratega del Southampton, Brereton y otros jugadores estuvieron con la Sub 21 para retomar ritmo de juego.

“Creo que si queremos jugar con algunos de ellos, tienen que estar preparados en lugar de viajar a Manchester y quedarse en el banco”, aseguró Russell Martin.

“Intentamos darles a algunos muchachos minutos y tal vez sean considerados para este martes. La idea era que encontraran algo de ritmo”, agregó e DT de los ‘Saints’.

Vale mencionar que, este martes 29 de octubre, el Southampton de Ben Brereton recibe al Stoke City por octavos de la final de la Copa de la Liga inglesa.

Checking in for the Carabao 🏆

UTS ❤️ pic.twitter.com/6bFkFg8X46

— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 29, 2024