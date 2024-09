Jordhy Thompson fue uno de los último jovenes jugadores con una gran proyección que pasó por el fútbol chileno, pero su vida fuera de la cancha le pasó la cuenta y tras varias polémicas con su pareja, el extremo ex Colo Colo terminó emprendiendo rumbo hasta Rusia.

Tras vivir hace más de una temporada en suelo ruso, Thompson se las ha arreglado para poder estar al tanto de lo que sucede en Chile y tras la horrenda doble fecha de Eliminatorias de La Roja rumbo al Mundial 2026.

En una transmisión a través de su cuenta de Instagram, afirmó que “Chile no me ama, no me quieren ni llamar”, en relación con La Roja.

Sin embargo, no bajó los brazos y aseguró que “estoy muy profesional. Entreno diferenciado por la tarde y tengo un preparador físico. Me estoy poniendo bomba y estoy entrenando súper bien”.

Reacciones al juego de la selección chilena que no levanta cabeza y donde Jordhy Thompson ve una posibilidad de vestir la camiseta del ‘equipo de todos’, luego de sus participaciones en categorías juveniles.

Cabe recordar que Thompson también posee una doble nacionalidad, por lo que en caso de no ser considerado por Ricardo Gareca, Jordhy ya ha manifestado su intensión de ser parte de Ecuador, debido a la nacionalidad de su madre.