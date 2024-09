Claudio Bravo sorprendió a todo el mundo del fútbol al retirarse hace algunas semanas a los 41 años, dejando un legado imborrable y destacándose como uno de los mejores exponentes de la selección chilena en la historia.

Su último equipo fue el Real Betis de Manuel Pellegrini, equipo en donde dejó un destacado paso y anécdotas que lo ensalzan como un gran arquero y mejor persona.

En una publicación del medio español Relevo, Alejandro Daza, arquero canterano en el momento en que Bravo llegó a Betis, reveló un ‘tierno’ gesto del exguardameta.

En sus palabras, Daza reveló que “estuve poco con él, pero era muy buena gente. Todo el rato me daba consejos y me ayudaba. Cuando lo vi por primera vez me preguntó si tenía guantes y botas, y me regaló dos pares de cada. Me trató muy bien”.

Así también, Edgar, hoy jugador del Almería, también destacó la personalidad de Claudio dentro del camarín del Real Betis.

Con relación a esto “cuando volví de la cesión de Oviedo, yo era más tímido. Uno de los primeros días me cogió en el gimnasio de broma, pero muy serio, y me dijo: ‘¿Tú me has dado la mano y deseado los buenos días? Pues eso se tiene que hacer siempre’”.

“Desde ese seguí su consejo porque se hacía respetar. Es una persona que transmite mucho. Todos los consejos que me dio favorecieron la comunicación conmigo. Me ayudó mucho como jugador”, recalcó.