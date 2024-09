Alexis Sánchez, a sus 35 años, regresó al Udinese para la temporada 2024/2025 del fútbol europeo, impactando tanto en el mercado como en sus compañeros de equipo. Considerado una leyenda, el chileno fue recibido con admiración por Maduka Okoye, portero del conjunto italiano, quien describió el privilegio de trabajar con un jugador de la talla de Sánchez. Okoye recordó con emoción el momento en que conoció al goleador histórico de La Roja, resaltando su estatus como una leyenda no solo del Udinese, sino del fútbol en general.

De cara a la temporada 2024/2025 del fútbol europeo, Alexis Sánchez remeció no solo el mercado al retornar al Udinese, sino también, a sus propios compañeros en el camarín del equipo italiano.

A sus 35 años, no hay duda de que el chileno es considerado una leyenda y así lo reconoció Maduka Okoye, portero del conjunto de Friuli que detalló, tal como un fanático, el momento en el que pudo conocer al goleador histórico de La Roja.

“Es increíble. Recuerdo el primer día cuando entró al vestuario. Yo estaba en mi silla, justo al principio, levanté la vista, inmediatamente me levanté y le estreché la mano, como diciendo: ‘es Alexis Sánchez, una leyenda del fútbol, no solo del Udinese’”, contó el futbolista y seleccionado de Nigeria a The Italian Football Podcast.

En esa línea, Okoye afirmó que “es un privilegio y estoy orgulloso y agradecido de poder trabajar con un jugador como él”