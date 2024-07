Ben Brereton sonríe nuevamente en el fútbol internacional, luego de llegar a un acuerdo para ser el nuevo refuerzo en el ataque del Southampton, elenco que pagó cerca de de 7 millones de libras esterlina para abrocharlo por un contrato de 4 temporadas.

De esta forma, ‘Big Ben’ ya vive sus primeros momentos como jugador de los ‘Saints’ y en conversación con el área de comunicaciones del cuadro que disputará su siguiente temporada en Premier League, detalló todas su emoción por arribar a Inglaterra, tras un ‘opaco’ paso por el Villarreal.

En sus primeras palabras, Brereton afirmó que “estoy vibrando totalmente con esta decisión. Ha fluido todo muy bien estos últimos días acá, estoy contento de que todo se haya arreglado para firmar en este club, superando todos los chequeos. Es genial estar involucrado ya con todo acá”.

Posteriormente reconoció que “veía al equipo desde que era joven, siempre peleando en la Premier League”.

“En la temporada pasada, en la forma en que el equipo jugó, bajaron su nivel, pero se recuperaron luego como equipo y con apoyo del cuerpo técnico. Estaban todos alineados, creo que es un club increíble y no puedo esperar para jugar ya”, indicó.

En la alineación del Southampton, Ben Brereton tendrá que pelear el puesto con un viejo amigo, ya que entre los delanteros que posee el cuadro de Premier, se encuentra Adam Amstrong, jugador que compartió camarín con el inglés-chileno, cuando ambos eran parte del Blackburn Rovers.

Con relación a esto, Brereton aseguró que “éramos un poco más jóvenes en Blackburn, pero jugamos muchas veces juntos, teníamos una buena relación allí y estoy seguro de que retomaremos donde la dejamos y tendremos una buena relación aquí también”.

"It's great to be involved with this great club." 💗

Check out the full first interview with @benbreo 📲

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2024