Ben Brereton es uno de los jugadores de la selección chilena que se encuentra en un momento de incertidumbre en su carrera, o al menos eso se pensaba, ya que nuevos reportes hablan de que su nuevo equipo ya tiene acordado su fichaje.

Fue el experto en fichajes en el mundo del fútbol, Fabrizio Romano, quien utilizó su cuenta de X (anterior Twitter) para confirmar que Southampton “llegó a un acuerdo” por la llegada de ‘Big Ben’.

En su reporte, el periodista italiano reveló que “Southampton llega a un acuerdo para fichar a Ben Brereton Díaz procedente del Villarreal, la tarifa rondará los 7 millones de libras esterlinas”.

“Los términos personales también están a punto de ser acordados y el acuerdo se firmará pronto”, deslizó para complementar que “está listo para viajar para completar el movimiento”.

Un movimiento afortunado para el inglés-chileno, ya que su permanencia en Villarreal cada vez se veía más opaca y sus minutos escasos en la actual temporada, no siendo tenido en consideración en la pretemporada del ‘Submarino Amarillo’.

Por otra parte, Brereton demostró que su nivel es de Premier, luego de ser uno de los jugadores más rutilantes para el Sheffield United, elenco que contó con sus servicios en la pasada temporada, una muy mala para los ‘Sables’ que retornaron a Championship.

Fuera de eso, Brereton se alzó como figura de Sheffield, siendo muy aclamado por los hinchas e incluso por la dirigencia, que buscaban su permanencia en el club, pero el ámbito económico no se los permitió.

🔴⚪️🇨🇱 Southampton agree deal to sign Ben Brereton Díaz from Villarreal, fee will be around £7m.

Personal terms also on the verge of being agreed, deal set to be signed soon.

He’s ready to travel to complete the move, as called by @diarioas. pic.twitter.com/ZVBPBthevu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2024