Este martes, el Southampton confirmó el fichaje del seleccionado de La Roja, Ben Brereton, de cara a la temporada 2024/2025.

Procedente del Villarreal de España, el inglés-chileno volverá a jugar en la Premier League tras su fugaz y fructífero paso por el Sheffield United en 2023, donde reunió seis goles en 15 compromisos.

En su nuevo club, destacan que “el delantero de 25 años, nacido en Stoke-on-Trent, tiene mucha experiencia en Inglaterra“.

En esa línea, desde los ‘Saints’ subrayan su paso por Blackburn Rovers, el Nottingham Forest y sobre todo, su llamado y experiencia con La Roja.

“Hizo su debut internacional en 2021, tiene siete goles en 33 partidos con la selección absoluta, jugando más recientemente en la Copa América de este año, y fue Futbolista Chileno del Año en 2022″, señalan en la web del club de la ciudad portuaria inglesa.

Tras confirmarse la operación por su futuro, Ben Brereton afirmó sentirse muy feliz.

“Estoy muy emocionado. Todo ha ido bien estos últimos días y estoy feliz de tener todo resuelto y firmado. Estoy muy emocionado de conocer a todos, es genial estar involucrado con este gran club”. sentenció ‘Big Ben’.

Buen día, @benbreo 👋

We’re delighted to announce the signing of Ben Brereton Díaz on a four-year contract from @VillarrealCF:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 30, 2024