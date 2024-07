Mañana vuelve la acción para Boca Juniors que se medirá en el repechaje de la Copa Sudamericana buscando los octavos de final ante Independiente del Valle en Ecuador. A horas del partido una pésima noticia sacudió al equipo de Diego Martínez, que no podrá contar con, por ejemplo, Gary Medel para el mencionado duelo.

¿El motivo? Un grave error administrativo con los horarios en la presentación del listado de sus jugadores a Conmebol.

Ante semejante episodio, quien tomó la palabra fue Juan Román Riquelme, que explicó los motivos de la confusión en la presentación del listado ante el ente rector del fútbol sudamericano para los partidos correspondientes a la Copa Sudamericana.

“Hubo un temita con el tema de los horarios, donde estábamos nosotros tranquilos de que podíamos presentar la lista hasta las 7 de la tarde de Asunción, que serían las 8 de la noche nuestra. Mandamos el mail 7:43 de la tarde y al final no era así… Era a las 7 de la tarde nuestra, 6 de la tarde de Asunción de Paraguay. Conmebol ha sido muy estricta. Esa es la realidad, nada más que eso”, dijo.

La explicación de Riquelme y la crítica a Conmebol

Además de referirse a la equivocación que hubo por el tema de los horarios para presentar el listado de jugadores, el presidente del conjunto de La Ribera le envió un claro mensaje a los dirigentes de la Conmebol.

“Conmebol tiene un reglamento que ha sido tan estricto con nosotros, yo otra cosa no puedo decir. Si lo que vos decís con el tema del estadio no cumple con las normas, me imagino que Conmebol será igual de estricto que lo fue con Boca Juniors“, aseveró Román, cuyos dichos apuntan a que el estadio que recibirá el choque entre Boca e IDV será el Estadio Banco Guayaquil, con capacidad para 12 mil personas.

Si bien Conmebol indica que a partir de octavos de final todos los estadios deben contar con un aforo mínimo de 20 mil espectadores, hay excepciones, siempre y cuando el club solicite el cambio de sede dentro de un determinado plazo.

Por último, consultado por la ausencia de jugadores claves como Edinson Cavani, Marcos Rojo o el propio Gary Medel para el próximo desafío continental del gigante argentino, Riquelme calmó las aguas.

“Cavani va a jugar siempre que esté bien y Marcos Rojo va a jugar siempre que esté bien, y Medel lo mismo. Nosotros estamos contentos con el plantel que tenemos, con los jugadores que tenemos desde hace mucho tiempo, con los chicos de inferiores que van creciendo y van llegando a primer; y con los jugadores nuevos que han llegado a nuestro club. Creemos que estamos formando un buen plantel, tenemos mucha ilusión por competir”, sentenció.