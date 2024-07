Boca Juniors enfrenta una vergonzosa situación administrativa al confirmar que Gary Medel y otras tres contrataciones no podrán participar en el próximo duelo por la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle por una discrepancia horaria entre dos países, según informó el club a través de un comunicado. Además, el equipo argentino también se ve afectado por la ausencia de cuatro jugadores cedidos a la selección olímpica. A pesar de haber sumado refuerzos para la competencia, la inscripción no fue completada a tiempo, dejando al director técnico sin opciones para el compromiso en Ecuador. Boca Juniors buscaba fortalecer su plantel para competir en la Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional, pero se ve obstaculizado por esta situación inesperada.

Una vergüenza administrativa se vivió este lunes en Argentina, luego de que el club de fútbol Boca Juniors confirmara que Gary Medel y otras tres incorporaciones no podrán participar del duelo por Copa Sudamericana.

Boca Juniors se encontró con este inesperado inconveniente justo antes del partido de este miércoles ante Independiente del Valle por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Así el director técnico del Xeneize, Diego Martínez, no podrá contar con los cuatro refuerzos que incorporó hasta el momento para el duelo de ida en Ecuador. La institución informó de la insólita situación mediante un comunicado publicado en la noche de este lunes.

“El Club Atlético Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la Conmebol ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países”, se puede ver en el inicio del escrito.

Agrega que “por esta razón, los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra el Club Independiente del Valle”.

“Como siempre queremos informar a todos con la verdad con el fin de compartir el día a día de los movimientos de nuestro Club”, asegura el comunicado posteado en las redes sociales auriazules.

Boca Juniors enfrentará duelo de Copa Sudamericana sin refuerzos y con jugadores en JJOO

Además de la confirmación de que no podrá contar con Gary Medel y los otros tres refuerzos para Copa Sudamericana de este miércoles ante Independiente del Valle, Boca tiene a cuatro futbolistas cedidos a la selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos.

Se trata del arquero Leandro Brey y los mediocampistas Ezequiel Fernández, Kevin Zenón y Cristian Medina.

En vista de dicha situación, la dirigencia del club presidido por Juan Román Riquelme, se había movido con velocidad en el mercado de pases y había sumado cuatro nombres con experiencia para fortalecer el plantel. El objetivo es pelear la Sudamericana, la Copa Argentina y la Liga Profesional.

No obstante, Boca Juniors recibió la noticia de que la inscripción no había sido completada a tiempo, por lo que el cuerpo técnico no podrá utilizar los refuerzos en la altura ecuatoriana.