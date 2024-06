El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, elogió la experiencia y versatilidad de Gary Medel, nuevo refuerzo del equipo. Destacó que el chileno puede desempeñarse en diversas posiciones y resaltó su liderazgo en el campo, describiéndolo como un "entrenador dentro de la cancha". Martínez esperaba que Medel debutara en el partido contra Almirante Brown, pero no pudo hacerlo debido a la demora en el transfer desde Brasil.

El entrenador de Boca Juniors, Diego Martínez, llenó de elogios en las últimas horas al experimentado jugador chileno Gary Medel, flamante refuerzo del cuadro ‘xeneize’.

Tras los primeros trabajos del ‘Pitbull’ en su regreso a la tienda ‘azul y oro’, el estratega trasandino se rindió ante la experiencia y la versatilidad del ‘Pitbull’.

“Ha jugado de doble cinco, de cinco, ha jugado de central, de stopper. Sobre todo la impresión que tengo en estos días de trabajo es realmente muy buena”, indicó el DT tras la victoria de Boca por 2-1 sobre Almirante Brown, en Mendoza, por la Copa Argentina.

“Tienes un entrenador dentro de la cancha. La verdad que una voz de mando e indicaciones desde lo táctico que son muy importantes para poder manejar las alturas del equipo, para poder manejar los momentos. Así que en esas funciones uno lo imagina para poder crecer”, añadió.

Martínez tenía estipulado que Medel viera acción anoche en el Estadio Malvinas Argentinas, pero no jugó al no llegar a tiempo el transfer desde Brasil, específicamente de las oficinas del Vasco da Gama, el ex club del bicampeón de América con La Roja.

