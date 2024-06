Claudio Bravo le dijo adiós este martes, con un video de 40 segundos, al Real Betis, cuadro al que defendió por cuatro temporadas y siendo clave en el título de la Copa del Rey 2021-22.

El guardameta chileno de 41 años disputó un total de 74 partidos con los verdiblancos, en el que recibió 81 goles y dejó en cero su arco en 23 ocasiones.

En sus canales oficiales, la tienda de la ciudad de Sevilla publicó un video con emotivas palabras del golero en su despedida del club.

“Agradecerles todo el cariño, todo el respeto que me han brindado dentro y fuera del campo. Eso para mí es oro puro. Siempre he intentado hacer las cosas de la mejor manera posible, he tratado de esforzarme hasta el último día de mi estadía en el club”, indicó.

“Lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias por todo, acá se llevan un bético más, de corazón, a Chile, aquí dentro de Sevilla o donde me toque estar viviendo, porque estamos encantados en esta ciudad que nos ha brindado tantas alegrías y sobre todo con el club, que a mí me infla el corazón hablar de Betis“, agregó.

https://x.com/RealBetis/status/1797954086312026521

Amigos y compañeros como Alexis Sánchez, Marc Bartra y Andrés Guardado le dedicaron cariñosos mensajes

Además, el Real Betis dio a conocer un registro de algunos compañeros destacando el paso del formado en Colo Colo por el club andaluz. Hasta Alexis Sánchez, uno de sus amigos en el fútbol y compañero en La Roja, le dedicó algunas palabras.

“Hola Claudio, amigo mío. La gente ahí en Betis veo que te quiere mucho, siempre un profesional, hemos ganado muchas cosas juntos en la selección y una gran persona”, indicó de entrada el ‘Niño Maravilla’.

“Para mí uno de los mejores arqueros del mundo y te mando un fuerte abrazo amigo”, añadió el goleador histórico de La Roja.

En tanto, el defensor Marc Bartra -quien también jugó con el chileno en el FC Barcelona- indicó “Claudio, amigo. Ha sido un auténtico placer, te voy a echar muchísimo de menos y simplemente te quiero dar las gracias como amigo, como compañero y me siento muy orgulloso de haberlo compartido contigo, de pasar años magníficos, de ganar títulos”.

Quien también se sumó a los saludos fue el mexicano Andrés Guardado, hoy en el Club León. “Mi viejo, cómo estás Claudio güey. Quiero desearte todo lo mejor en todo lo que venga, decirte que te quiero mucho, que para mí fue un verdadero orgullo compartir en un vestuario contigo, de aprender de ti, de conocerte como persona, de considerarte mi amigo”, dijo.

“Simplemente agradecerte todos estos años, mandarte un abrazo bien grande y aquí en México vas a tener un amigo para toda la vida. Una carrera espectacular, ejemplar, un profesional de los pies a la cabeza, del primer hasta el último día. Un abrazo grande”, complementó.

A la espera de decidir su futuro, Bravo está enfocado en la actualidad en La Roja de Ricardo Gareca, primero en el amistoso del 11 de junio contra Paraguay y luego en la disputa de la Copa América en Estados Unidos.