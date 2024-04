El Sheffield United sentenció su descenso a la segunda división inglesa y Ben Brereton ya comienza a cambiar de horizonte, ese que lo tiene con un pie en el Villarreal y con otro, probablemente, en su país natal.

Al respecto, el portal Football League World no tiene dudas y sugirió que el chileno-inglés refuerce a un inminente campeón del fútbol local, el Leicester City.

A punto de ascender a Premier League como monarca de la EFL Championship, de los ‘Foxes’ reportan que la situación de su experimentado goleador, Jaime Vardy, oscila entre su marcha y continuidad en el club. Por lo mismo, la carta del chileno-inglés sería ideal.

“Ya sea que permanezca en el King Power o no, a sus 37 años necesitará un elenco de apoyo fuerte, especialmente si Leicester está en la liga superior la próxima temporada”, dicen.

Para reforzar la sugerencia de Ben Brereton como candidato, apuntan que el atacante de La Roja “ha vuelto a su mejor nivel en su regreso a suelo inglés y ha tomado bien su introducción al fútbol de la Premier League, anotando varias veces en solo un puñado de apariciones”.

Cabe mencionar que al final de la presente temporada, ‘Big Ben’ deberá volver a Villarreal, club dueño de su pase.

Getting set for kick off, @BenBreo. ⌚️ pic.twitter.com/sTxNOtcyqK

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 27, 2024